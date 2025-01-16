Пограничная полиция: Купание в реках Прут и Днестр запрещено

В связи с христианским праздником Крещения Господня Пограничная полиция напоминает гражданам, что в соответствии с положениями Постановления Правительства № 862/2024 о реализации положений Закона № 28/2024 о государственной границе Республики Молдова купание в реках Прут и Днестр запрещено, за исключением зон отдыха, прилегающих к водоёмам, предназначенным для отдыха и купания, сообщает Noi.
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