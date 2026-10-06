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Де Йонг вернулся к групповым тренировкам после травмы. «Барса» не будет форсировать возвращение хавбека на поле (Mundo Deportivo)

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг приступил к тренировкам в общей группе. Нидерландец продолжает восстановление после травмы, из-за которой он пропустил последние несколько месяцев.

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