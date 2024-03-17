Названы направления из РФ, на которых отдых летом подешевеет

Текущим летом отдых для россиян на Шри-Ланке и в Дубае станет дешевле на 15% за счет увеличения числа летных программ в эти страны, рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им.
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