Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт: отправка в нейросети важных документов может довести до уголовного дела

Эксперт: отправка в нейросети важных документов может довести до уголовного дела

В Москве произошел уникальный юридический прецедент - топ-менеджера одной из столичных инженерных компаний уволили за разглашение коммерческой тайны в беседе с нейросетью DeepSeek, а суд, в свою очередь, встал на сторону работодателя.

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