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Тим Леглер: «Мы называли атаку «Бостона» «циркулярной пилой». Третья четверть показала именно это. Самая впечатляющая четверть в этом плей-офф»

Аналитик ESPN прокомментировал третью четверть игры, которая прошла с преимуществом «Селтикс» (35:19) и обеспечила итоговую победу (106:99).

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