«Локомотив» одержал 2-ю победу в 10 матчах РПЛ, разгромив «Факел» – 5:0. У команды Галактионова также 4 ничьих и 4 поражения

«Локомотив» во второй раз победил в нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ. Команда Михаила Галактионова разгромила «Факел» (5:0) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России.
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