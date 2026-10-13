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Аргументы и Факты

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Аналитик Кошкович призвал Зеленского извиниться за ложь и уйти в отставку

Аналитик Кошкович призвал Зеленского извиниться за ложь и уйти в отставку

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому после заявления о том, что украинские власти не получили от партнеров разведданных о баллистической атаке на Киев, следует выступить с публичным заявлением, извиниться и уйти в отставку, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

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