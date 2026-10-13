Главе киевского режима Владимиру Зеленскому после заявления о том, что украинские власти не получили от партнеров разведданных о баллистической атаке на Киев, следует выступить с публичным заявлением, извиниться и уйти в отставку, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.