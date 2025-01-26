Евросоюз назвал выборы президента Белоруссии фиктивными, несвободными и несправедливыми

Прошедшие в Белоруссии "фиктивные" выборы президента не были ни свободными, ни справедливыми, утверждается в заявлении верховного представителя по внешнеполитическим вопросам Евросоюза Каи Каллас и комиссара по вопросам расширения Марты Кос.
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