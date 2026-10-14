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Царьград

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Охранник украл 16,5 тыс. рублей у школьницы из забытого рюкзака

Охранник украл 16,5 тыс. рублей у школьницы из забытого рюкзака

Охранник электропоезда Ярославского направления, нашедший забытый школьницей рюкзак, перевел себе 16,5 тысячи рублей через банковское приложение на ее телефоне и выбросил сим-карту, после чего был задержан полицией по делу о краже.

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