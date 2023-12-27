Миллер: "Газпром" в 2024 году выделит на газификацию РФ рекордные 270 млрд руб

"Газпром" в 2024 году выделит рекордную сумму в 270,3 млрд руб. на газификацию в России. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
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