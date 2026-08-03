Первый серийный МС-21 взлетел в небо. Начало серийного производства положено

В Иркутске состоялось знаковое событие для российской авиации. Первый серийный самолет МС-21-310, полностью созданный из отечественных комплектующих, поднялся в небо с аэродрома местного авиационного завода (филиал ПАО «Яковлев», входит в ОАК Ростеха).