Тест на рак обещает предоставить преимущества иммунотерапии большему количеству пациентов

Иммунотерапия является высокоэффективным методом лечения онкологических пациентов с дефицитом репарации несоответствия, и авторы нового исследования выявили больше таких больных, которым может быть полезна данная форма терапии.
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