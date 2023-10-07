Корреспондент "Известий" рассказал об обстановке в секторе Газа

REUTERS/Mohammed Salem После ракетных ударов со стороны Израиля в секторе Газа нет электричества, не работает мобильная связь, а также почти нет чистой воды, сообщил корреспондент "Известий" Ибрагим Исбаита.
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