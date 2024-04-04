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Николай Азаров: Зеленского будут держать до истечения срока полномочий Байдена?

Николай Азаров: Зеленского будут держать до истечения срока полномочий Байдена?

Я не думаю, что что-то произойдет в Украине. Вспомните, уже в 2014 г. 22 февраля Верховная Рада Украины после государственного переворота приняла абсолютно антиконституционное решение, незаконное, не вписывающееся ни в какие рамки, об отстранении Януковича.

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