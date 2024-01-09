"Очередное нападение на участника СВО, на гражданке", - глава СКР Бастрыкин взял дело на контроль

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • vasilii_titov_60 титов
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  • evgeniy venediktov
    Пусть разберутся,соответственные службы.Но я думаю, что конфликт в другом.Если сербы,хотят перейти в"Ахмат", то пусть...Сербы пожаловалис...
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Politiki.net Регулярно пишу - пока правительство не пойдет на встречу обществу, и продолжит охранять права отщепенцев, в России, преступления совершенные на бытовой почве так и будут превалировать в криминальных сводках.

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