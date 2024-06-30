«Пошел на риск»: удастся ли партии Макрона объединиться против правых на выборах

После проигрыша партии Эммануэля Макрона в первом туре выборов во французский парламент, лидер страны призвал сторонников сплотиться против «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая набрала 34,2% голосов.
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