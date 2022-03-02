Вечерняя Москва

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Народный календарь. Почему овсяное печенье особенно полезно 3 марта

Народный календарь. Почему овсяное печенье особенно полезно 3 марта

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва, Папы Римского. В народном календаре дата получила названия Ярилин день, Ярило с птицей овсянкой, Овсянка, потому, что в этот день наши предки почитали птичку-овсянку — вестницу скорого тепла.

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