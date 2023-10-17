РИА Новости: Турция не будет спешить в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО

Турция не будет спешить в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО, несмотря на сигналы Запада о том, что ответ нужно дать до конца года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.
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