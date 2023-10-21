Кардиологи рассказали о предвестнике скорой смерти при употреблении алкоголя

Синдром «праздничного сердца», который выражается в учащенном сердцебиении сразу после употребления алкоголя, может оказаться предвестником скорой смерти, рассказала «Российская газета» со ссылкой на высказывания врачей-кардиологов.
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