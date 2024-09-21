7 обязательных к посещению мест в потрясающем регионе Ломбардии в Италии

Регион Ломбардия в Италии предлагает путешественникам широкий выбор развлечений, включая неспешную прогулку по мощеным улочкам Бергамо, осмотр городского собора Дуомо ди Бергамо и базилики Санта-Мария-Маджоре.
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