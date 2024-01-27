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Тайная доктрина

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    Иди, я расскажу тебе на ушко О том, что жизнь нам в будущем пророчит: Я буду крайне вредною старушкой, Ревнующей к...Абсолютная власть...
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Абсолютная власть. О тех, кто на троне, и тех, кто у них за спиной

Абсолютная власть. О тех, кто на троне, и тех, кто у них за спиной

Абсолютная власть. О тех, кто на троне, и тех, кто у них за спиной Некоторые читатели ВО всерьез заявляют, что представители властных структур должны сами общаться с публикой, без посредников.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Иди, я расскажу тебе на ушко О том, что жизнь нам в будущем пророчит: Я буду крайне вредною старушкой, Ревнующей к другим бабулькам очень… И вдруг с окна увижу я случайно, Как обсуждаешь власть с соседкой нашей, Я постучу в окошко моментально… Старушкой буду, но не стану старше… Приревновав тебя, надую губы, И буду представлять соседку лысой... А ты мне включишь новости с ютюба От Шария, ты на него подписан… Я сразу отвлекусь от нашей темы На порцию сарказма для гурманов. И вспомню, как давно когда-то все мы Смотрели, как вскрывает он обманы… Мы будем собирать в гостиной внуков, Дурачиться и весело смеяться… Я в парке буду брать тебя под руку, Глядеть в глаза, тобою восхищаться… На нас бы все прохожие смотрели, Мечтая заслужить такую старость. Мы счастливы с тобой, и в самом деле, Нам счастье на двоих одно досталось… Ты будешь старичком солидным, статным, И биржевые новости листая, Ты тихо скажешь голосом приятным: «А завари мне чаю, дорогая!» И будут пироги, варенье к чаю… Я баловать тебя, любимый, буду. Но не перебивать не обещаю, А если научусь – свершится чудо… И будет нам тепло и так спокойно Под флисовым уютным покрывалом. Я не смогу с тобой делиться болью, Но боль твою себе бы всю забрала! Я обещаю радостью делиться, Чтоб на двоих закат и чая кружка… И для тебя сумею превратиться Из вредины в послушную старушку… © Copyright: Ирина Самарина-Лабиринт, 2016
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