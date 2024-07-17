Выпускница «Перспективы» поступила в Тимирязевскую академию

Выпускница Школы Перспектива Макка Хадиева — отличница, красавица, медалистка – выбрала для себя специальность ланшафтного дизайнера, получать которую будет в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К.
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