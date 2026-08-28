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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «Здорово, что Трусова возвращается. Самое важное, чтобы она вышла на лед и почувствовала соревновательный дух»

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об участии Александры Трусовой в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup.

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