Граждане Украины разделены по социальному положению

Депутат Верховной Рады Олег Семинский порадовался принятию закона «О коренных народах Украины», в число которых предсказуемо не включили украинских русских «Русские на законодательном уровне – не коренной народ, поэтому они не будут иметь возможность в полной мере обладать всеми правами человека и основополагающими свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины» – написал на фейсбуке этот парламентарий, который избирался от правящей партии украинского президента.