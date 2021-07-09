Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир кин
    ЛИТВА ДУРКУЕТ..СТРОИТ ИЗ СЕБЯ ПУП ЗЕМЛИ..ФИНАНСОВО ЗАВИСИЮЩЯЯ ОТ БЕРЛИНА.Литва превратила ...
  • ANATOLY NALIOTOV
    Незалэжна ненька-матьУкраина уже хочет...
  • Vsevolod
    "Так надуть общество можно было только один раз, и Зеленский это шанс уже использовал". Какой автор наивный (или тупо...Про Донбасс и про...

Граждане Украины разделены по социальному положению

Граждане Украины разделены по социальному положению

Депутат Верховной Рады Олег Семинский порадовался принятию закона «О коренных народах Украины», в число которых предсказуемо не включили украинских русских «Русские на законодательном уровне – не коренной народ, поэтому они не будут иметь возможность в полной мере обладать всеми правами человека и основополагающими свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины» – написал на фейсбуке этот парламентарий, который избирался от правящей партии украинского президента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх