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Закон, порядок, государство

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"Влетел и на бок": жесткое ДТП на трассе во Владивостоке "всполошило" жителей - видео

"Влетел и на бок": жесткое ДТП на трассе во Владивостоке "всполошило" жителей - видео

В воскресенье вечером произошла авария на объездной трассе. Водитель Nissan Note двигался со стороны Прохладного в направлении низководного моста, но его автомобиль остановился из-за окончания бензина.

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