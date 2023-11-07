Песков: важно, чтобы в Газе обеспечили гуманитарные паузы, а россияне могли уехать

Как заявил журналистам в понедельник, 7 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, России очень важно, чтобы в Газе были обеспечены гуманитарные паузы и потребности гражданского населения.
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