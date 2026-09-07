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Экс-полицейский из Красноярска получил 4 года колонии за взятку от журналистов Baza

Экс-полицейский из Красноярска получил 4 года колонии за взятку от журналистов Baza

В Красноярске суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Сергею Ковалеву. Его признали виновным в получении взятки от журналистов издания Baza за предоставление информации для публикаций.

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