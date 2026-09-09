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Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,4%

Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,4%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2026 года составил 0,4% в годовом исчислении, что оказалось в полтора раза ниже первоначальных прогностических оценок.

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