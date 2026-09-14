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Цена акций «Яндекса» на Мосбирже выросла на 2% 14 сентября

По состоянию на 11:25 мск 14 сентября цена акций компании «Яндекс» на Московской бирже выросла на 2% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и достигла 3811,50 руб.

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