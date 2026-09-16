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Leaked EU Draft Would Scrap Hydrogen Mandates for EU-Wide Target

A leaked European Commission impact assessment working document for the upcoming Renewable Energy Directive, RED IV, signals a potentially significant shift in renewable fuels policy after 2030.

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