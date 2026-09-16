Leaked EU Draft Would Scrap Hydrogen Mandates for EU-Wide Target

A leaked European Commission impact assessment working document for the upcoming Renewable Energy Directive, RED IV, signals a potentially significant shift in renewable fuels policy after 2030.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым