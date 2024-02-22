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Вятка Областная

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Игорь Артамонов и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на площадке 11-й профессиональной Коллегии Обществ вручили энергетикам региональные и корпоративные награды.

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