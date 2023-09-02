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Остин Ривз заявил, что не пытается переманивать партнеров по сборной США в «Лейкерс»

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о том, пытается ли переманить кого-то из партнеров по сборной США в лос-анджелесский клуб.

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