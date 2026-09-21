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Китай бьет рекорды: солнечные батареи теперь работают под водой на глубине 10 метров!

Представьте себе солнечные батареи, которые не только работают на суше, но и под водой — на глубине 10 метров! Китайские ученые из Юньнаньского университета сделали это реальностью, как сообщает РБК, ссылаясь на данные South China Morning Post.

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