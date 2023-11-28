Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 625 подписчиков

В конгрессе рассказали о трудностях с пакетом помощи для Украины и Израиля

В конгрессе рассказали о трудностях с пакетом помощи для Украины и Израиля

Пакет помощи Украине и Израилю будет «очень трудно» принять до конца года, основным препятствием является политика американских властей в отношении безопасности на южной границе США, сообщил американский конгрессмен Майкл Тернер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх