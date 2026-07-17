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Работы художницы Дианы Валерьевны Коробкиной

Работы художницы Дианы Валерьевны Коробкиной

Диана Коробкина наша современница, она родилась в Брянске 29 июля 1980 года. Диана окончила Брянское художественное училище, отделение живописи и Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, мастерская пейзажа.

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