Глава ДНР Пушилин заявил о быстром восстановлении Авдеевки

Глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале заявил о положительных изменениях в Авдеевке. «Каждый раз, приезжая в Авдеевку, вижу положительные изменения… большая стройка в Авдеевке ещё впереди», — написал он.
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