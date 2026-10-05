В школе №110 открыли первый в Барнауле класс памяти учителя

В Барнауле впервые появился класс, названный в честь педагога. В школе №110 состоялось открытие кабинета имени Нели Егоровой — учителя начальных классов, которая проработала в образовательном учреждении более 40 лет.
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