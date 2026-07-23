📷❗️Армия США осуществила переброску опытного образца наземного гиперзвукового комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (Dark Eagle) на остров Гуам в рамках учений Valiant Shield.
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📷❗️Армия США осуществила переброску опытного образца наземного гиперзвукового комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (Dark Eagle) на остров Гуам в рамках учений Valiant Shield.