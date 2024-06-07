Гюлер, Языджи, Чалханоглу, Байындыр и Демирал – в итоговой заявке Турции на Евро-2024

Тренерский штаб во главе с Винченцо Монтеллой оставил в итоговом списке 26 футболистов. На чемпионат Европы поедут: – вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»); – защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Челик («Рома»), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Мерих Демирал («Аль-Ахли» Джидда), Самет Акайдин («Панатинаикос»), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»); – полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Юсуф Языджи («Лилль»); – нападающие: Бертуг Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Семих Кылычсой («Бешикташ»).
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