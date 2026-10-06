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Белорусы шатают лучшую лигу России аномальным большинством! На старте сезона «Динамо» реализует больше 40% попыток

Белорусы шатают лучшую лигу России аномальным большинством! На старте сезона «Динамо» реализует больше 40% попыток

Убийственная реализация.Старт сезона КХЛ у минского «Динамо» получается очень неоднозначным. Команда Сергея Брылина не отличается стабильностью: успела пережить четыре поражения подряд, хотя и обыграла на днях «Локомотив».

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