Швейцария сняла санкции с трех связанных с РФ объектов недвижимости

Швейцария сняла санкционные ограничения с трех связанных с РФ объектов недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные по антироссийским санкциям швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии