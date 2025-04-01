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Аргументы и Факты

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Швейцария сняла санкции с трех связанных с РФ объектов недвижимости

Швейцария сняла санкции с трех связанных с РФ объектов недвижимости

Швейцария сняла санкционные ограничения с трех связанных с РФ объектов недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные по антироссийским санкциям швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Хозяин Европы Трамп дал сигнал, и эуропэйцы тут же включили заднюю. Оперативно
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