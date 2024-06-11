Сотрудник НИИ ФСИН задержан по подозрению в оправдании и призывах к террору

По данному делу проводятся служебная проверка и следственные мероприятия.фото: pixabay.com/andychoinski--> Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ был задержан по подозрению в публичном призыве или оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии