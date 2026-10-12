В Руспродсоюзе рассказали о последствиях снижения вылова лосося

Из-за снижения вылова лосося россияне могут переключиться на икру других рыб. Об этом заявил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бомба прилетела н...
- ЮГ Кучно пошло по ми...
- Кучно пошло по ми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым