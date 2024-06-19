ЧП с подводным кабелем стало причиной масштабного сбоя интернета

Цифровая связь Вьетнама с остальным миром сильно пострадала: в выходные государственные СМИ сообщили, что три из пяти действующих международных подводных интернет-кабелей страны в настоящее время не работают .
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