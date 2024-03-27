Логистический кризис в США https://t.me/RVvoenkor/64695 Крушение трёхкилометрового моста в Балтиморе грозить устроить сильнейший логистический кризис в США.
А вот это уже смешно :)) Капитаном контейнеровоза, разрушившего мост в американском штате Мэриленд оказался украинец Сергiй, 52 года
Комментарии
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Леонид Руси
Серёга, так держать, молоток! Продолжай... Есть ещё мосты...
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12 час.
NP
Nina Pudikova
Бог шельму метит!!! Их агрессия к России вернулась к ним!!! Жизнь бумеранг - к тому ведется, что отдаете, то к вам и вернется!!!
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6 час.
АндрейБорков
Вот же как, обошлись без грузовика со взрывчаткой в кузове, без ракет, запущенных с Кубы или из Венесуэлы, просто сухогруз немного влево вильнул и нет моста. А страшные сказки про кибератаку на рулевого этого сухогруза или на моториста, который уменьшил(увеличил) подачу топлива на главный двигатель, это в стиле америкосов. Сейчас это все будет из фантастики становиться фильмом-ужасов. Не удивлюсь, если америкосы начнут пропихивать теорию, по которой хакерскую атаку на рулевое устройство сухогруза и его главный двигатель провел чуть ли не сам Путин! А если это был не он сам, то все это не иначе как по его личному распоряжению. А уж как он это сделал америкосы придумают с подробностями и в деталях. Посмотрим, послушаем, оценим.
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2 час.
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