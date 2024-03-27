А вот это уже смешно :)) Капитаном контейнеровоза, разрушившего мост в американском штате Мэриленд оказался украинец Сергiй, 52 года

АндрейБорков

Вот же как, обошлись без грузовика со взрывчаткой в кузове, без ракет, запущенных с Кубы или из Венесуэлы, просто сухогруз немного влево вильнул и нет моста. А страшные сказки про кибератаку на рулевого этого сухогруза или на моториста, который уменьшил(увеличил) подачу топлива на главный двигатель, это в стиле америкосов. Сейчас это все будет из фантастики становиться фильмом-ужасов. Не удивлюсь, если америкосы начнут пропихивать теорию, по которой хакерскую атаку на рулевое устройство сухогруза и его главный двигатель провел чуть ли не сам Путин! А если это был не он сам, то все это не иначе как по его личному распоряжению. А уж как он это сделал америкосы придумают с подробностями и в деталях. Посмотрим, послушаем, оценим.