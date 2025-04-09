Публикуем полезные ресурсы для любителей рыбалки в Поморье

На них жители и гости региона могут ознакомиться с правилами рыболовства.— Любительская рыбная ловля осуществляется свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования только с целью личного потребления — рыба, выловленная таким способом, не предназначена для продажи, — напомнила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.