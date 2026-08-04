Дана Борисова временно ушла с экранов из-за ухудшения состояния после прекращения приёма лекарств

Ухудшение состояния и уход с проекта Телеведущая Дана Борисова прекратила участие в телепроекте «Сокровища императора» после того, как у неё закончились назначенные препараты для лечения биполярного расстройства.
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