Индия начала год с запуска на орбиту аппарата для тщательного изучения чёрн...

Индия начала год с запуска на орбиту аппарата для тщательного изучения чёрных дырИндия запустила в понедельник, 1 января, свой первый спутник для изучения черных дыр и исследования поляризации интенсивных источников рентгеновского излучения — X-ray Polarimeter Satellite (XPoSAT), сообщил ресурс Bloomberg.