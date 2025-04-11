Лавров: США знают, что Киеву придется смириться с территориальными потерями

t.me/МИД России Администрация президента США Дональда Трампа понимает ненависть украинского лидера Владимира Зеленского к русским и то, что ему придется смириться с территориальными потерями, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран – участниц СНГ.