МИД Финляндии начал расследовать пранк Вована и Лексуса с главой ведомства Валтонен

Пранкеры из России поговорили по телефону с министром иностранных дел Финляндии.Разбирательство по поводу пранка Владимира Кузнецова и Алексея Стоянова, больше известных как Вован и Лексус с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.