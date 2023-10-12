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МИД Финляндии начал расследовать пранк Вована и Лексуса с главой ведомства Валтонен

МИД Финляндии начал расследовать пранк Вована и Лексуса с главой ведомства Валтонен

Пранкеры из России поговорили по телефону с министром иностранных дел Финляндии.Разбирательство по поводу пранка Владимира Кузнецова и Алексея Стоянова, больше известных как Вован и Лексус с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.

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